Москва, 20 декабря, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Депутаты Народного совета ДНР захотели обратиться в Роспотребнадзор и попросить его проверить деятельность ООО «Донецкий булочно-кондитерский комбинат» из-за того, что предприятие не просто выпускает продукцию в упаковке на украинском языке, но и указывает на этикетке адрес, согласно которому Донецк якобы находится на Украине.

ИА Регнум

Обратили внимание на проукраинскую продукцию волонтёры, которые закупали продукты для мирных жителей Донбасса. Редакция ИА Регнум решила разобраться в проукраинских настроениях руководства завода и направила предприятию запрос с просьбой объяснить такую маркетинговую политику и ответить, когда упаковки будут приведены в соответствие с нормами Российской Федерации.

ИА Регнум

Руководство «Донецкого булочно-кондитерского комбината» ответило. В письме за подписью руководителя предприятия Андрея Дерюгина утверждается, что российское законодательство, касающееся принятия в состав РФ ДНР, предусматривает действие переходного периода, в рамках которого документы, выданные в своё время государственными и иными органами Украины, а также органами ДНР, могут действовать до 1 января 2026 года.

«В течении 2023 года с момента регистрации ООО «Донецкий булочно-кондитерский комбинат» руководство предприятия привело в соответствии с требованиями РФ права на свой товарный знак, получило (приобрело) штрих-коды на весь ассортимент выпускаемой продукции и по состоянию на 1 декабря 2023 года фактически имеет упаковочный материал как российский производитель на 5 видов продукции длительного хранения», — уверяет предприятие.

Также оно обещает, что 1 января 2024 года приобретёт соответствующий упаковочный материал на весь ассортимент хлебобулочной продукции и до 25 февраля 2024 года планирует приобрести семь видов упаковки на ассортимент продукции длительного хранения.

Во-вторых, руководство комбината пеняет на то, что до момента признания независимости ДНР Россией все производители продуктов питания в ДНР, обращавшиеся за Декларацией о соответствии ЕАЭС, получали её с указанием местонахождения исключительно как Украина, г. Донецк.

«Это в свою очередь привело к необходимости нанесения на упаковку соответствующей маркировки», — пишет комбинат.

Депутат Народного совета ДНР Юрий Леонов отреагировал на ситуацию и отметил, что, и в самом деле до признания независимости ДНР и до момента вхождения региона в состав России для того, чтобы продавать продукцию в рамках ЕАЭС, на упаковках писали «Украина. г. Донецк». Однако есть одно существенное «но».

«Уже с 2014 года у нас были предприятия, которые принципиально писали «ДНР», и продукция продавалась на территории России. И при желании комбинат мог всё сделать», — сказал Леонов.

Народный избраник отметил, что власти хотят обратиться в Роспотребнадзор, а если ведомство выявит нарушения, то и прокуратуру. По его мнению, сейчас комбинат отобьётся от претензий из-за неправильной упаковки, ссылаясь на те или иные юридические тонкости.

«До 1 января они будут ссылаться на всякие акты и юридически отобьются. А вот с 1 января к этому комбинату будут большие вопросы», — уверен Леонов.

Стоит отметить, что после предания ситуацияя огласки и отправки запросов ИА Регнум комбинату и депутатам, завод в считанные дни нашёл средства и возможности выпустить продукцию в новой — корректной упаковке. Теперь на этикетках указан верный адрес предприятия, а текст написан на государственном — русском языке.

ИА Регнум

21 февраля 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия признаёт суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Позже, 5 октября 2022 года, Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов. До этого регионы провели референдумы, на которых подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.