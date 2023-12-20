Завод в Донецке попал в скандал из-за проукраинских этикеток
Москва, 20 декабря, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Депутаты Народного совета ДНР захотели обратиться в Роспотребнадзор и попросить его проверить деятельность ООО «Донецкий булочно-кондитерский комбинат» из-за того, что предприятие не просто выпускает продукцию в упаковке на украинском языке, но и указывает на этикетке адрес, согласно которому Донецк якобы находится на Украине.
Обратили внимание на проукраинскую продукцию волонтёры, которые закупали продукты для мирных жителей Донбасса. Редакция ИА Регнум решила разобраться в проукраинских настроениях руководства завода и направила предприятию запрос с просьбой объяснить такую маркетинговую политику и ответить, когда упаковки будут приведены в соответствие с нормами Российской Федерации.
Руководство «Донецкого булочно-кондитерского комбината» ответило. В письме за подписью руководителя предприятия Андрея Дерюгина утверждается, что российское законодательство, касающееся принятия в состав РФ ДНР, предусматривает действие переходного периода, в рамках которого документы, выданные в своё время государственными и иными органами Украины, а также органами ДНР, могут действовать до 1 января 2026 года.
«В течении 2023 года с момента регистрации ООО «Донецкий булочно-кондитерский комбинат» руководство предприятия привело в соответствии с требованиями РФ права на свой товарный знак, получило (приобрело) штрих-коды на весь ассортимент выпускаемой продукции и по состоянию на 1 декабря 2023 года фактически имеет упаковочный материал как российский производитель на 5 видов продукции длительного хранения», — уверяет предприятие.
Также оно обещает, что 1 января 2024 года приобретёт соответствующий упаковочный материал на весь ассортимент хлебобулочной продукции и до 25 февраля 2024 года планирует приобрести семь видов упаковки на ассортимент продукции длительного хранения.
Во-вторых, руководство комбината пеняет на то, что до момента признания независимости ДНР Россией все производители продуктов питания в ДНР, обращавшиеся за Декларацией о соответствии ЕАЭС, получали её с указанием местонахождения исключительно как Украина, г. Донецк.
«Это в свою очередь привело к необходимости нанесения на упаковку соответствующей маркировки», — пишет комбинат.
Депутат Народного совета ДНР Юрий Леонов отреагировал на ситуацию и отметил, что, и в самом деле до признания независимости ДНР и до момента вхождения региона в состав России для того, чтобы продавать продукцию в рамках ЕАЭС, на упаковках писали «Украина. г. Донецк». Однако есть одно существенное «но».
«Уже с 2014 года у нас были предприятия, которые принципиально писали «ДНР», и продукция продавалась на территории России. И при желании комбинат мог всё сделать», — сказал Леонов.
Народный избраник отметил, что власти хотят обратиться в Роспотребнадзор, а если ведомство выявит нарушения, то и прокуратуру. По его мнению, сейчас комбинат отобьётся от претензий из-за неправильной упаковки, ссылаясь на те или иные юридические тонкости.
«До 1 января они будут ссылаться на всякие акты и юридически отобьются. А вот с 1 января к этому комбинату будут большие вопросы», — уверен Леонов.
Стоит отметить, что после предания ситуацияя огласки и отправки запросов ИА Регнум комбинату и депутатам, завод в считанные дни нашёл средства и возможности выпустить продукцию в новой — корректной упаковке. Теперь на этикетках указан верный адрес предприятия, а текст написан на государственном — русском языке.
21 февраля 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия признаёт суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР.
Позже, 5 октября 2022 года, Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов. До этого регионы провели референдумы, на которых подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.