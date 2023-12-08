Москва, 8 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Платформа «ГосТех» — это облачная платформа, на которой в перспективе будут создаваться все государственные услуги и сервисы. Создание такой платформы — один из главных признаков успешной цифровой трансформации государства, когда на смену простой автоматизации приходит единая экосистема, выстроенная при соблюдении общих принципов. Платформа «ГосТех» существует уже 3 года, и в ближайшие несколько лет на нее будут переведены десятки массовых социально значимых федеральных и региональных сервисов.

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Технологическое лидерство

Идея создания единой цифровой платформы, на которой будут размещены все существующие государственные системы для граждан и бизнеса, родилась в 2020 году. Благодаря внедрению платформенного подхода уже в ноябре 2022 года, согласно рейтингу Всемирного банка «GovTech Maturity Index», Россия вошла в первую десятку стран мира с наиболее высоким уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Главная идея такого подхода — объединить государственные информационные системы и сервисы в одном облачном пространстве, создавать и модифицировать ГИС, руководствуясь общими для всех регламентами. Это не только поможет обеспечить безопасность данных, но и позволит собирать государственные информационные системы по принципу конструктора, используя лучшие из разработанных на платформе решений.

Первыми участниками эксперимента по переводу на платформу «ГосТех» были три ведомства: Минспорта России, Фонд обязательного медицинского страхования и Росимущество. А первыми реализованными сервисами для граждан — электронный полис ОМС и возможность записать ребенка в спортивную школу онлайн.

Платформа «ГосТех» — основа цифровых госсервисов

«ГосТех» — одна из крупных инициатив нацпроекта «Цифровая экономика». Платформа представляет собой облачное решения для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы (ГИС) и различные сервисы.

Кроме того, эксперты «ГосТеха» запустили проект по реинжинирингу и оптимизации процессов предоставления государственных услуг, который позволит более эффективно эксплуатировать сервисы и сделать процесс госуправления более удобным и прозрачным

Так, в конце ноября в рамках пилотного проекта по реинжинирингу Минприроды разработало цифровой сервис «Получение разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ)». Согласно прогнозам, после его внедрения увеличится турпоток, а также уровень дохода за счёт предоставления дополнительных услуг — до 310 млн рублей в год.

Пилотный проект по реижинирингу стартовал и в ФАС России: ведомство переработало региональный процесс установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. При его реализации получится повысить эффективность предоставления услуги до 4,5 млн рублей для одного региона и добиться экономии в 335 млн рублей за счет внедрения единого типового решения в 67 регионах.

Импортозамещение и безопасность

Платформа «ГосТех» была запланирована как полностью отечественный продукт еще до введения антироссийских санкций. Она не зависит от иностранных технологий, и на ней можно быстро и безопасно «собирать» государственные информационные системы.

При этом персональные данные пользователей платформы находятся в безопасности. Это позволяет работать с информацией, требующей особого уровня защиты, например с медицинскими данными.

100 новых сервисов

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля 2023 года все федеральные государственные информационные системы и сервисы должны создаваться и модернизироваться на платформе «ГосТех», а с 1 января 2024 — и региональные. До 2025 года на платформу будет переведено около 100 цифровых сервисов.

Новые сервисы будут не только безопасными и доступными, но и максимально клиентоцентричными. Это станет возможным благодаря доменному проектированию, объединению государственных систем разных ведомств в одну сферу деятельности.

Сейчас прорабатывается 18 государственных доменов: Наука и инновации, Спорт, Здравоохранение, Экология, Образование, Сельское хозяйство, Строительство, Соцзащита, Туризм, Госуправление, Имущество, Финансовая сфера, Энергетика, Промышленность, Городская среда и ЖКХ, Культура, Транспорт, Защита и безопасность. Это значит, что именно в этих областях первыми появятся сервисы нового поколения, ориентированные не на задачи ведомства, а на потребности граждан.

Свои системы и сервисы на платформе уже готовы размещать больше десяти регионов. Среди них — Нижегородская, Челябинская, Липецкая, Белгородская, Сахалинская, Новосибирская и Калужская области, Татарстан и Санкт-Петербург.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, в регионах есть много востребованных сервисов, а «ГосТех» дает возможность региональным разработчикам масштабировать свои решения на федеральный уровень.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Цифровая экономика», реализуемый по решению президента Владимира Путина, призван содействовать ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сферах. Он создаёт условия для высокотехнологичного бизнеса, повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепляет национальную безопасность и способствует повышению качества жизни людей.