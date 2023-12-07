Москва, 7 декабря, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Концерты, посвящённые Году педагога и наставника, состоялись в Дальневосточном, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. С приветственным словом к собравшимся обратился министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили 7 декабря ИА Регнум в пресс-службе Фонда «Гуманитарный мир».

Первое из серии мероприятий, завершающих Год педагога и наставника, прошло 30 ноября во Владивостоке. На праздничный концерт пригласили признанных и заслуженных учителей из всех регионов Дальнего Востока.

В своём видеообращении Кравцов выразил глубочайшее уважение и признательность педагогам за их нелёгкий труд. Он отметил, что именно от учителей зависит будущее России, будущее мира.

На концерте в Приморской краевой филармонии подвели итоги года. Исполняющий обязанности главы Приморья Дмитрий Мариза вручил награды самым достойным представителям профессионального сообщества. Более 30 руководителей и работников сферы образования получили почётные звания, благодарственные письма и почётные грамоты Минпросвещения РФ.

Дальний Восток передал эстафету Уралу и Северному Кавказу: 1 декабря педагогов чествовали в Екатеринбурге, 6 декабря — в Пятигорске.

Для учителей из Уральского федерального округа концерт провели в зале киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, записавший видеообращение для педагогов, назвал их работу не просто профессией, а миссией. Заместитель полпреда Борис Кириллов и руководители всех субъектов региона наградили почётными званиями и знаками отличия, благодарностями и почетными грамотами 29 педагогов и наставников из всех шести регионов округа.

В Пятигорске со сцены музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» учителей приветствовал помощник полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачёв. Министры и заместители министров образования и науки семи регионов округа отметили заслуги профессионалов, работающих в сферах дошкольного, общего, дополнительного образования, профессионального обучения. Почётными званиями, медалями, благодарственными письмами и почётными грамотами были награждены 55 специалистов.

На концерте во Владивостоке выступили народный артист России Игорь Бутман и его квинтет, в Екатеринбурге и Пятигорске учителей поздравили народная артистка России Лариса Долина со своим коллективом.

Концерты «Посвящение учителям» проходят в период с 30 ноября по 13 декабря 2023 г. в восьми федеральных округах. Организатором концертов выступил Фонд «Гуманитарный мир». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства просвещения РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника — в честь российских учителей, которые работают с подрастающим поколением. Многочисленные мероприятия, проходившие по всей стране, были направлены на повышение престижа профессии учителя.