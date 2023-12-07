Калининград, 7 декабря, 2023, 11:56 — ИА Регнум. ФСБ показала видео с задержанием жителя Калининградской области, который организовал 15 поджогов в 15 регионах России по заказу украинских спецслужб.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах видны бойцы спецназа, которые обезвреживают организатора диверсий и исполнителей. Задержанные дают признательные показания, что совершали поджоги по указанию спецслужб Украины.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851317" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в госизмене. По заданию украинских спецслужб он организовал диверсии в 15 регионах. Через интернет-мессенджеры он получал задания от украинского куратора и за денежное вознаграждение подыскивал исполнителей диверсий.

Всего было организовано более 15 поджогов, пять из них были предотвращены, десять исполнителей задержаны. В отношении жителя Калининградской области возбуждены уголовные дела по статьям о содействии в диверсионной деятельности и госизмене.