Вашингтон, 7 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от конфликта на Украине, пишет WION.

«Его предсказание о том, что США и Европа «устанут», уже начинает сбываться», — говорится в статье.

Автор считает, что на фоне внутренних разногласий в Вашингтоне всё более остро встаёт вопрос, смогут ли Штаты продолжать поддерживать Украины так долго, сколько потребуется.

«И ещё до того, как станут известны результаты президентских выборов 2024 года в США, уже становится абсолютно ясно: больше нет никаких гарантий того, что Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги», — заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Процедурное голосование не состоялось.

6 декабря американский конгрессмен от Флориды Джаред Московиц заявил, что Путин доволен неспособностью Соединённых Штатов помочь Украине. По его словам, США необходимо восполнить свои запасы оружия, которые истощены из-за помощи Украине, при том, что сами США находятся в отчаянном положении.