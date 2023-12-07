Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Петропавловске-Камчатском в отношении женщины, которая угрожала подросткам страйкбольным пистолетом. Об этом пресс-служба следственного управления СКР по Камчатскому краю сообщила 7 декабря в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Запись инцидента ранее появилась в социальных сетях. По предварительным данным, между женщиной и подростками произошёл конфликт. Женщина, желая напугать несовершеннолетних, достала из своего автомобиля страйкбольный пистолет и пригрозила им, что откроет огонь.

«Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, совершившей хулиганство с угрозой применения страйкбольного пистолета (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — отметили в СК и добавили, что разбираются в деталях произошедшего.

Из появившихся в соцсетях видеозаписей следует, что конфликт начался из-за снежка, который школьник на улице бросил в прохожего. После словесной перепалки мальчик вытащил электрошокер, а спутница мужчины достала из автомобиля предмет, похожий на пистолет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Московской области мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата, когда катался на машине по городу. Правонарушителя, которым оказался москвич 1996 года рождения, задержали полицейские, оружие направили на экспертизу.