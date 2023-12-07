Брянск, 7 декабря, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь. Об этом 7 декабря сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Надежда Михеева/ТАСС

Он напомнил, что одна из учениц пронесла в гимназию №5 города Брянска огнестрельное оружие, в результате двое детей погибли, одна из которых — стрелявшая ученица.

«Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь», — сообщил глава региона, добавив, что на месте работают все оперативные службы.

Богомаз добавил, что сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие. Он выразил соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей.

«Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, школьница, устроившая стрельбу в брянской школе, прошла в учебное заведение без каких-либо помех, так как на входе в гимназию не было работающих рамок металлоискателя. По данным ряда СМИ, восьмиклассница пронесла оружие в тубе для бумаг. Её не досматривали. Прокуратура Брянской области проверит соблюдение безопасности в гимназии, сообщили в ведомстве.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии. По его поручению для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.