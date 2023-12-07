Брянск, 7 декабря, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Отца девочки, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, задержали. Об этом сообщили 7 декабря в правоохранительных органах.

Надежда Михеева/ТАСС

Мужчину доставили на допрос к следователям. Они намерены выяснить, при каких обстоятельствах оружие оказалось в руках у 14-летней школьницы, сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале, что девочка пронесла в школу отцовское охотничье ружьё, спрятав его в тубусе.

По сообщению источника ИА Регнум, школьница прошла в учебное заведение без каких-либо помех, так как на входе в гимназию не были установлены рамки металлоискателя.

После стрельбы в брянской гимназии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, одна из учениц, 14-летняя девочка, пришла в школу с помповым ружьём и открыла огонь по одноклассникам, а затем покончила с собой. От полученных ранений на месте погибла одна девочка, ещё пятеро подростков госпитализированы.