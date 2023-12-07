Бишкек, 7 декабря, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Киргизия по возможности соблюдает антироссийские санкции, но Россия является основным торговым партнёром республики. Об этом 7 декабря заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли», — сказал Кулубаев.

Он добавил, что Бишкек выступает за мирное урегулирование конфликта, но торговля есть торговля, тем более Россия — основной партнёр Киргизии.

По его словам, была просьба от европейских стран не нарушать санкции, Бишкек с этим согласился, но не всегда может отследить соблюдение этих требований.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Кулубаев также заявил, что Киргизия не нарушает западные санкции, введённые в отношении России. Он отметил, что торговлю на двустороннем уровне с Китаем, Россией либо с другими государствами СНГ никто не может запретить. Он обратил внимание на то, что по вопросу антироссийских санкций Киргизия периодически контактирует с США.