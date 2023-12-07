Вашингтон, 7 декабря, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин доволен неспособностью Соединённых Штатов помочь Украине, заявил конгрессмен от Флориды Джаред Московиц в эфире NBC News.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Путин смеётся над нами. Ему нравится бардак среди республиканцев, потому что он планирует воспользоваться по полной тем, что после окончания зимы у Украины может не оказаться оружия и ресурсов», — сказал Московиц.

По словам конгрессмена, Соединённым Штатам необходимо восполнить свои запасы оружия, которые истощены из-за помощи Украине при том, что сами США находятся в отчаянном положении. Всё катится в хаос, заключил Московиц.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Процедурное голосование не состоялось.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США стоят перед выбором: стоит ли продолжать поддерживать Украину деньгами или позже придётся расплачиваться кровью американцев.

В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.