Москва, 7 декабря, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Два подростка погибли, ещё пятеро получили ранения в результате стрельбы в одной из гимназий Брянска. Об этом помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил 7 декабря журналистам.

«В происшествии в Брянске погибли двое, получили ранения пять подростков, все они госпитализированы», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Одному из них проводят операцию. Брянские врачи проведут телемедицинские консультации с федеральными клиниками.

Состояние одного из раненых тяжёлое, уточнил помощник министра.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря одна из учениц гимназии в Брянске пришла в учебное заведение с огнестрельным оружием, открыла стрельбу по одноклассникам, а затем покончила с собой. От ранений скончалась одна из её одноклассниц. По факту стрельбы в школе возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неприязненные отношения с одноклассниками. Как сообщил источник ИА Регнум, гимназия, в которой произошла стрельба не была оборудована рамками-металлодетекторами. Девочка спокойно пронесла огнестрельное оружие, взятое у отца. Мужчину уже доставили в отделение полиции на допрос.