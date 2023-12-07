Волгоград, 7 декабря, 2023, 11:40 — ИА Регнум. ФСБ объявило предостережение о недопустимости государственной измены четверым жителям Волгограда, которые пытались выйти на связь с ВСУ, при этом одна из женщин перевела деньги лицу, выдававшему себя за главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что один из подозреваемых связался подразделением ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. По данным ФСБ, ещё один мужчина в телефонном разговоре с украинской родственницей выразил желание воевать в рядах ВСУ.

Сотрудники УФСБ также пресекли противоправную деятельность уроженки Волгограда, которая в социальной сети вступила в диалог с пользователем, выдававшем себя за Зеленского.

Убеждённая в том, что ведёт переписку с лидером киевского режима, женщина заявила о поддержке ВСУ и осуществила несколько денежных переводов в адрес собеседника, пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ещё одна жительница Волгограда перевела средства украинскому фонду, который помогает ВСУ, при этом деньги на счёт организации не поступили.

По данным ведомства, поскольку свои действия четверо жителей Волгограда до конца не довели, им объявлено официально предостережение о недопустимости совершения госизмены.

Как передавало ИА Регнум, певица Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась, что финансировала ВСУ. Полагая, что разговаривает с Зеленским, певица назвала себя патриоткой США и рассказала о ненависти к России и её руководству.

По словам пранкеров, в доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ, показала татуировку с трезубцем на руке и сказала, что собирается набить тату с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.