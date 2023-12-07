Ялта, Крым, 7 декабря, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Ялте задержали мужчину за призывы к насилию в отношении русских. Об этом 7 декабря сообщило управление ФСБ по Республике Крым.

Иван Шилов ИА Регнум

«Крымчанин 42-х лет опубликовал в Telegram текстовые записи, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в госизмене. По заданию украинских спецслужб он организовал диверсии в 15 регионах. Через интернет-мессенджеры он получал задания от украинского куратора и за денежное вознаграждение подыскивал исполнителей диверсий. Всего было организовано более 15 поджогов, пять из них были предотвращены, десять исполнителей задержаны.