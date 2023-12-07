Балаково, Саратовская область, 7 декабря, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Награждение победителей конкурсов концерна «Росэнергоатом» состоялось 5 декабря в информационном центре Балаковской АЭС в городе Балаково Саратовской области. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, на торжественной церемонии вручения подарков прозвучали имена победителей сразу нескольких конкурсов: «Народное признание», «Эстафета поколений первопроходцев» и «Мой любимый город». Все они проходили в Балаково впервые и были организованы центром социальных проектов «Белый дом» при содействии администрации города, концерна «Росэнергоатом» и Балаковской атомной станции.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Эколог Балаковской АЭС Станислав Рязанов стал победителем конкурса «Народное признание»

Конкурс «Народное признание» проводился по 20 направлениям, включая здравоохранение, ЖКХ, образование, культуру, спорт, досуг, промышленность и многие другие социальные сферы. Всего балаковцы заполнили более двух с половиной тысяч анкет, выдвинув кандидатуры людей, чей вклад в развитие города посчитали значимым.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Награждение победителей конкурсов концерна «Росэнергоатом» в информационном центре Балаковской АЭС

Среди 20 победителей конкурса оказался и работник Балаковской АЭС — начальник отдела охраны окружающей среды Станислав Рязанов. Его заслуги и многолетний труд в области защиты окружающей среды были по достоинству оценены жителями города.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Награждение победителей конкурсов концерна «Росэнергоатом» в информационном центре Балаковской АЭС

В конкурсе «Эстафета поколений первопроходцев» участие приняли более 60 юных балаковцев. Они представили на суд жюри сочинения и видеоролики, посвященные истории становления Балаково как атомного города в контексте своей семьи.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Награждение победителей конкурсов концерна «Росэнергоатом» в информационном центре Балаковской АЭС

Еще один конкурс, «Мой любимый город» проходил по четырём номинациям: «Чем мы гордимся», «Любимые места», «То, что не замечают в родном городе, а я это люблю» и «Было — стало — будет». В нём приняли участие балаковцы разных возрастов. Они представили на конкурс рисунки, коллажи и фотографии с видами Балаково — всего порядка 500 работ. Конкурсная комиссия отобрала по десять лучших в каждой номинации и представила их на народное голосование, которое проходило в формате онлайн.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Награждение победителей конкурсов концерна «Росэнергоатом» в информационном центре Балаковской АЭС

Победители конкурса «Народное признание» получили грамоты, остальным победителям в качестве призов вручили смартфоны, умные часы, наушники и сертификаты в книжный магазин.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Награждение победителей конкурсов концерна «Росэнергоатом» в информационном центре Балаковской АЭС

Росатом и его предприятия принимают активное участие в работе правительства РФ и властей регионов по ускорению реализации нацпроектов, улучшению жилищных условий граждан, доступности медицины, развитию инфраструктуры.