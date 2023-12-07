Брянск, 7 декабря, 2023, 10:42 — ИА Регнум. В результате стрельбы в гимназии города Брянска пострадали пять человек. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» г. Брянска

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии. По поручению Мурашко для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.