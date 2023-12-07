Вашингтон, 7 декабря, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена говорила не правду, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети.

«Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы — или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это Соединённые Штаты», — отметил он, высказав мнение о том, что администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией.

Как передавало ИА Регнум, ранее член палаты представителей США Томас Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону заявил, что Соединённые Штаты причастны к свержению избранного правительства Украины в 2014 году. Конгрессмен напомнил, как говорил, что санкции, «бряцание» оружием и резолюции не останутся без последствия, так и случилось.

Карлсон18 октября заявил, что США проиграют большую войну на Ближнем Востоке, если в неё окажутся втянутыми Россия, Китай и Турция. По словам Карлсона, сейчас не время для мировой войны, а армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет.

Немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком отметил, что Соединённым Штатам Америки не удастся победить в войне с Россией, Китаем и исламским миром, а потому Вашингтону стоит вести менее агрессивную политику. По мнению предпринимателя, в настоящее время мир оказался в очень сложной ситуации, фактически в критической фазе.