Вашингтон, 7 декабря, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Соединённым Штатам нет дела до проигравшей Украины, от которой они уже пытаются отделаться, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Тарас Петренко /Известия

«Все американцы вывесили в соцсетях украинский флаг, чтобы лучше себя чувствовать. Теперь, когда Киев проиграл, этот флаг исчезнет, а может быть, он уже исчез», — сказал он.

По его словам, Штаты не желают ассоциироваться с поражением и постепенно бросают Украину как «дурную привычку».

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Процедурное голосование не состоялось.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США стоят перед выбором — стоит ли продолжать поддерживать Украину деньгами или позже придётся расплачиваться кровью американцев.