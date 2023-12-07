Москва, 7 декабря, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») досрочно выполнил государственный оборонный заказ 2023 года по поставкам ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», говорится 7 декабря в Telegram-канале холдинга.

Официальный Telegram-канал холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»

«Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») досрочно исполнило государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК «Корнет», — говорится в сообщении.

В холдинге напомнили, что комплекс «Корнет» в своём классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом он продолжает развиваться.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что досрочно поставил Минобороны РФ боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» в 2023 году.

В ЗРПК «Панцирь-С» были внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотникам, ракетам большой дальности и «сложным» снарядам. При этом результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений.