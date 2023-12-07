Тюмень, 7 декабря, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Жителя Тюменской области задержали по делу о госизмене. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (статья 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый целенаправленно перевёл деньги для финансирования ВСУ. Уголовная ответственность за совершение преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, жителя Псковской области задержали за попытку шпионажа в пользу Латвии. По данным ФСБ, житель Печор с декабря прошлого года пытался установить контакт с представителем латвийского посольства в Москве.

Отмечается, что он планировал передавать Латвии данные о дислокации подразделений органов ФСБ и российской армии в Псковской области, взамен он надеялся получить гражданство Латвии. Также он планировал собирать информацию, которую впоследствии его кураторы могли использовать в деятельности против безопасности России.

В ФСБ уточнили, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ).