Хасанский район, Приморский край, 7 декабря, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Дельфина редчайшего вида, известного лишь по единичным находкам, обнаружили в Приморском крае. Он был серьёзно травмирован и погиб, сообщает 7 декабря издание Readovka.

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У дельфина, который утром 6 декабря подплыл к берегам посёлка Посьет в Хасанском округе, была пробита голова, а тело покрывали царапины. Местные жители пытались помочь животному, но его травмы были слишком тяжёлыми. К утру следующего для дельфин был мёртв.

По мнению экспертов, это был японский ремнезуб — редчайшее китообразное из семейства клюворыловых. В мире таких дельфинов встречали всего трижды: дважды у берегов Японии и один раз — в Калифорнии. Впервые зоологи описали японского ремнезуба в 1958 году, когда его выбросило на отмель острова Хонсю в заливе Сагами.

Тушу дельфина отправили на экспертизу. Зоолог Александр Вязин уверен, что животное появилось у берега не потому, что просило о помощи. В подобных случаях морские млекопитающие выбрасываются на берег в предсмертной агонии, рассказал он порталу VLADIVOSTOK1.RU.

В мае текущего года в бухте Тунгус в окрестностях Находки обнаружили выбросившегося на берег командорского ремнезуба — дельфина редкого и малоизученного глубоководного вида. Животное нашли живым, но спасти не смогли — дельфин погиб.