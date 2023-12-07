Луганск, 7 декабря, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Партия конструкций для оборудования укреплений ВСУ доставлена на донецкое направление. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 7 декабря в своём Telegram-канале.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

«В населённый пункт Константиновка прибыла колонна гражданских грузовых автомобилей, гружёных железобетонными конструкциями», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он пояснил, что с помощью таких конструкций возводятся фортификационные сооружения и оборудуются заградительные рубежи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко проинформировал об уничтожении на донецком направлении пункта управления ВСУ. Российские военные нанесли точный удар по пункту управления, который находился в городе Часове Яре (ДНР). В результате ликвидированы до трёх офицеров, пяти сержантов и несколько рядовых.