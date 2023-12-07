Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В администрации некоторых муниципалитетов Сахалинской области направили экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным Сахалинского управления Росгидромета, ночью 8 декабря в Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Тымовском, Поронайском, Углегорском, Макаровском и Ногликском районах ожидаются сильный снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также гололёд.

8 декабря в Охинском районе ожидаются местами сильный снег, на побережье прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, гололёд. В Долинском, Невельском, Холмском и Томаринском районах прогнозируются умеренный снег, усиление ветра до 20–25 м/с, на дорогах гололедица. В Южно-Курильском и Курильском районах ожидается дождь, днём возможно усиление ветра до 25–30 м/с.

Уточняется, что во второй половине дня 8 декабря у охотоморского побережья острова Итуруп прогнозируется сильное волнение 4 м, это явление сохранится до первой половины ночи 9 декабря.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию», — говорится в сообщении. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как передавало ИА Регнум, жителей на севере Иркутской области предупредили о наступлении аномальных морозов — прогнозируется похолодание до минус 50 градусов. Отмечается, что 7–11 декабря ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40, минус 45°, в северных и верхнеленских районах до минус 50°С. 8–12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11–17 градусов ниже климатической нормы.

В Омской области до конца недели ожидается сохранение аномальной температуры ниже климатической нормы. По данным синоптиков, область столкнётся с арктическим циклоном, ожидается, что столбик термометра упадёт до минус 40 градусов 8 декабря. Аномально низкая температура будет сопровождаться снегом, гололедицей, сильным ветром и метелью, добавили в пресс-службе.