Луганск, 7 декабря, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Представители западных СМИ работают на купянском направлении. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 7 декабря в своём Telegram-канале.

По информации его источников, группу англоязычных абонентов выявили в ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот в районе города Купянска Харьковской области.

«При расшифровке переговоров стало известно, что деловую беседу между собой вели представители западных масс-медиа», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о росте санитарных потерь в рядах ВСУ на купянском направлении из-за наступивших холодов. Потери связаны с ненадлежащими условиями, в которых находятся украинские бойцы. Они жалуются на холодную и некачественную форму, отсутствие ротации, нехватку отопительных приборов и топлива для обогрева окопов. Бойцы поступают в больницы с тяжёлыми формами ОРЗ, обморожениями и другими последствиями переохлаждения, добавил эксперт.

В Минобороны России 6 декабря сообщили, что на купянском направлении разведчики Западной группировки войск уничтожили склад стрелкового оружия производства НАТО. Им удалось зайти в тыл противнику.