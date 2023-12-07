Тель-Авив, Израиль, 7 декабря, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги, которые предупреждают население об угрозе ракетной атаки, прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сирены звучали в Маргалиоте на севере Израиля», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, востоковед, эксперт по проблеме арабо-израильского конфликта Артём Кирпичёнок отметил, что власти Израиля пытаются показать всем, что они активно борются с ХАМАС, но на самом деле результаты этой борьбы выглядят очень сомнительно.

Ранее появилась информация, что Армия обороны Израиля приступила к затоплению тоннелей ХАМАС под сектором Газа.

По его мнению, всё, что сейчас делают власти Израиля, — это изображение активности на публику, так как израильское общественное мнение требует жестоких мер. И правительство предпринимает все жестокие меры, какие может, чтобы удовлетворить общественную жажду мести, добавил эксперт.