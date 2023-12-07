Баку, 7 декабря, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Каспийском море у берегов Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

«Цунами не ожидается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 60 км к северу от Сумгаита и в 41 км к северо-востоку от Килязи. Очаг подземных толчков располагался на глубине порядка 7,1 км.

Как передавало ИА Регнум, у побережья Филиппин 3 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 49 километрах к северо-востоку от города Хинатуан. Город расположен на острове Минданао, где проживают порядка десяти тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. Угрозу цунами не объявляли, информации о пострадавших и разрушениях нет.

На Филиппинах 2 декабря произошло несколько землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья острова Минданао. Землетрясение произошло у побережья острова Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 63 км. Эпицентр находился в море на расстоянии 102 км к юго-востоку от Бутуана.