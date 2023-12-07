Пекин, 7 декабря, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Китай и Европейский союз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

«Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире и придание большего импульса развитию», — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

Он также добавил, что Китай и Европейский союз должны совместно реагировать на глобальные вызовы, способствовать стабильности и процветанию в мире.

Си Цзиньпин напомнил, что в 2023 году исполняется 20 лет с момента установления Всестороннего стратегического партнёрства между КНР и Евросоюзом.

«Находясь в новой отправной точке отношений Китая и Европейского союза, мы должны обобщить исторический опыт, придерживаться общих тенденций мирового развития, продемонстрировать мудрость и ответственность, придерживаться правильной позиции Всестороннего стратегического партнёрства», — отметил китайский лидер.

Как передавало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников международного форума «Цунду-2023» написал, что человечество столкнулось с беспрецедентными глобальными изменениями и в связи с этим должно объединиться, чтобы сообща заниматься строительством лучшего мира.

Он подчеркнул, что странам следует придерживаться принципов открытости, взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом. Кроме того, по словам китайского лидера, мировому сообществу необходимо продвигать общечеловеческие ценности.

Си Цзиньпин 25 октября обратился с поздравительным письмом в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям. В нём он подчеркнул, что способность КНР и США правильно сосуществовать имеет решающее значение для мира и развития на планете.

В феврале официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь осудил США за чрезмерно агрессивную внешнюю политику, которая привела ко множеству войн. По его словам, после Второй мировой войны Соединённые Штаты стали инициаторами более 80% вооружённых конфликтов.