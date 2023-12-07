Хельсинки, 7 декабря, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Финская биатлонная федерация сообщила об участии бывшей спортсменки из состава сборной России Дарьи Виролайнен на этапах Кубка мира за команду Суоми.

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Биатлонистка выступит за Финляндию на этапах в Хохфильцене (8—10 декабря) и Ленцерхайде (14—17 декабря).

Виролайнен получила право представлять скандинавскую страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24. В 2021 году спортсменка получила финское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален заявил журналистам, что надеется на скорое возвращение биатлонистов из России и Белоруссии на международные турниры. Пока же нужно смириться с решением Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске россиян и белорусов на соревнования. Бьорндален выразил мнение, что до завершения боевых действий на Украине ситуация не поменяется.

В июле стало известно о том, что российская конькобежка Елизавета Голубева решила перейти в команду Казахстана. Информацию подтвердил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. О причинах такого решения спортсменки не говорилось.