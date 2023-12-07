В Британии приревновали Путина после его рукопожатий с чиновниками ОАЭ
DM: Путин приветствовал чиновников ОАЭ, но «пренебрёг» послом Британии
Лондон, 7 декабря, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Тёплая встреча президента России Владимира Путина с чиновниками ОАЭ во время ближневосточного визита прошла вразрез с его ранним общением с послом Великобритании, написала 6 декабря британская газета Daily Mail.
«Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнёсся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России», — отметили авторы.
В публикации говорится, что в Кремле глава российского государства не стал общаться с иностранными дипломатами после официального вручения верительных грамот. Причиной этому были названы санитарные нормы и риск распространения COVID.
На Ближнем Востоке Путин, несмотря на это, обменивался с коллегами тёплыми рукопожатиями, обратили внимание в издании.
Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Москве новый посол Лондона Найджел Кейси вручил президенту России верительную грамоту. Путин на церемонии принятия документов у зарубежных дипломатов выразил надежду на улучшение отношений России и Великобритании. По словам Путина, это пошло бы на пользу обеим странам.
В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не питают никаких надежд в связи с назначением нового посла Великобритании. Москва не надеется на конструктивность отношений с Лондоном, добавил он.