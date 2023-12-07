Лондон, 7 декабря, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Тёплая встреча президента России Владимира Путина с чиновниками ОАЭ во время ближневосточного визита прошла вразрез с его ранним общением с послом Великобритании, написала 6 декабря британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнёсся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России», — отметили авторы.

В публикации говорится, что в Кремле глава российского государства не стал общаться с иностранными дипломатами после официального вручения верительных грамот. Причиной этому были названы санитарные нормы и риск распространения COVID.

На Ближнем Востоке Путин, несмотря на это, обменивался с коллегами тёплыми рукопожатиями, обратили внимание в издании.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Москве новый посол Лондона Найджел Кейси вручил президенту России верительную грамоту. Путин на церемонии принятия документов у зарубежных дипломатов выразил надежду на улучшение отношений России и Великобритании. По словам Путина, это пошло бы на пользу обеим странам.

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не питают никаких надежд в связи с назначением нового посла Великобритании. Москва не надеется на конструктивность отношений с Лондоном, добавил он.