Москва, 7 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Следственные мероприятия по расследованию уголовного дела по факту убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы набирают обороты. После первых установленных деталей нападения силовики уже сделали определённые выводы.

Соцсети. Илья Кива Илья Кива

По данным «Ъ», изначально дело квалифицировали как убийство, совершенное общеопасным способом. Но, учитывая общественный резонанс и возможную причастность спецслужб Украины, уголовное дело могут передать в центральный аппарат Следственного комитета РФ и квалифицировать как посягательство на общественного деятеля (ст. 277 УК) либо теракт (ст. 205 УК).

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По информации СМИ Украины, политик был убит в ходе спецоперации СБУ под руководством директора спецслужбы Василия Малюка.

Также в СМИ предполагают, что исполнитель мог уже покинуть территорию России.

Как сообщало ИА Регнум, известный на Украине общественный деятель, политик — бывший депутат Верховной рады Илья Кива был убит выстрелами в упор 6 декабря в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. На розыск убийц и расследование уголовного дела были брошены лучшие следователи.

Неизвестный стрелял в Киву из неустановленного оружия. Мужчина скончался на месте. Тело было обнаружено в парке на снегу на территории отеля «Величъ Кантри Клаб» с двумя пулевыми ранениями.

Рабочая версия — убийца стрелял два раза в спину жертвы. Одна из пуль попала в голову, другая — в область сердца.

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Ранее против Кивы возбудили уголовное дело за госизмену после того, как он в видеообращении поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, назвав его «великим правителем».