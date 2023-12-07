Москва, 7 декабря, 2023, 07:37 — ИА Регнум. В США ранее не представлялось возможным блокирование финансовой помощи Израилю. Это решение республиканцев говорит о политическом сдвиге в стране, заявил 6 декабря российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков Алексей

«Сам факт, что республиканцы блокируют ещё и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков напомнил о последнем интервью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который отмечал какое-то единство при всей остроте политической борьбы в стране. Потом оно начало исчезать, а Джо Байден с Дональдом Трампом покончили с ним окончательно. Нынешняя ситуация в США указывает на глубокий раскол в американском правящем классе, отметил сенатор.

Также Пушков сомневается, что американские власти смогут продавить финансовую поддержку Украины без решения вопроса об укреплении южной границы США. Таким образом, единая позиция республиканцев позволит им показать свою силу и влияние перед выборами.

Для конгрессменов от Республиканской партии это станет поводом шантажировать администрацию действующего президента США, вынудить её пойти на серьёзные уступки.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. За обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере $106 млрд.