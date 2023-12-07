Вашингтон, 7 декабря, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден «впадает в отчаяние» из-за того, что его соперник Дональд Трамп может отменить большинство решений действующей администрации, если победит на президентских выборах в 2024 году. Такое заключение сделал обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В соцопросах Трамп опережает Байдена на пять и в некоторых случаях на семь пунктов.

В числе ожидаемых «отмен» Кадлоу назвал закрытие границы на юге США и увеличение нефтедобычи для снижения цен на топливо.

«Я надеюсь, что он пообещает отменить все постановления Байдена, — это правильно. Тезис с диктатурой просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу», — сказал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп может прекратить поставки вооружения на Украину сразу после своего избрания на должность президента США. Об этом написал обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что сможет прекратить украинский конфликт всего за 24 часа. В случае своей победы на выборах президента США он планировал сделать двоим коллегам — в России и на Украине — ряд предложений. Он добавил, что конфликта на Украине «никогда не должно было случиться».