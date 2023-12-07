Новый, 652-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, осуждающим риторику о вероятности прямого столкновения армий США и России, которую позволил себе глава Белого дома Джо Байден 6 декабря в специальном обращении. По словам российского дипломата, Байден с лёгкостью рассуждает об «атаке» РФ на НАТО, что недопустимо для ответственной ядерной державы.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Антонов также отметил, что в попытке обострить украинский конфликт Вашингтон потерял связь с реальностью, а «страшилки» о столкновении армий фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» России».

Проблемы с реальностью испытывают, вероятно, и киевские власти. Официальные лица минобороны Украины на закрытом совещании в Вашингтоне представили США список необходимого вооружения. В перечень, обнародованный Reuters, вписаны ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. Вместе с тем процедурное голосование за выделение в том числе61 млрд долларов на помощь киевской армии в Сенате Конгресса США 6 декабря не состоялось — его заблокировали республиканцы.

А российские войска продолжают с успехом выполнять задачи СВО. Минобороны 7 декабря известило о нанесении массированного удара по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении. Тем самым истребители-бомбардировщики Су-34 ВС РФ уничтожили личный состав и укреплённые позиции ВСУ.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном.

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