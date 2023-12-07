Лас-Вегас, США, 7 декабря, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Полиция Лас-Вегаса установила подозреваемого, устроившего стрельбу в кампусе Невадского университета. Им оказался 67-летний профессор колледжа, сообщил 6 декабря телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По информации правоохранительных органов, стрелок — профессор колледжа, связанного с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина. При этом не уточняется, был ли злоумышленник связан с Невадским университетом. Мотивы преступника пока неизвестны.

В результате стрельбы в университете погибли три человека, ещё одного пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Подозреваемого нейтрализовали сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, полицейские Лас-Вегаса расследуют инцидент со стрельбой в кампусе Невадского университета. Очевидцы утверждали, что слышали не менее 7–8 громких выстрелов. Есть вероятность, что количество пострадавших может быть больше.

В американском штате Северная Каролина в конце августа полиция задержала вооружённого мужчину, который успел несколько раз выстрелить на территории местного университета. Мужчину взяли под стражу в районе Чапел-Хилл к северу от кампуса. В результате стрельбы погиб преподаватель университета. Также под стражу взяли одну из студенток университета, официальных обвинений девушке на тот момент не предъявили.