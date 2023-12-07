Киев, 7 декабря, 2023, 06:52 — ИА Регнум. В Киеве рассказали о состоявшейся телефонной беседе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

President.gov.ua Андрей Ермак

«Провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто», — написал он в своём Telegram-канале.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность организации встречи главы киевского режима и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Ермак и Сийярто договорились работать над выбором удобной даты их встречи.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря венгерский госсекретарь Золтан Ковач заявил, что Будапешт не намерен участвовать во внутриполитических разборках Украины, в очередной раз доказывающих отсутствие готовности страны к вступлению в Европейский союз.

В середине ноября Будапешт не одобрил выделение Евросоюзом военной помощи Киеву в размере €500 млн из средств Европейского фонда мира, так как не получил от Национального агентства по противодействию коррупции Украины гарантий того, что венгерские компании не будут включены в список «международных спонсоров войны».