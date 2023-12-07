Вашингтон, 7 декабря, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Советник по нацбезопасности главы Белого дома Джо Байдена Джейк Салливан обратился к законодателям с просьбой поддержать законопроект о помощи Украине после того, как сенаторы даже не вынесли этот вопрос на голосование.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

По его мнению, нельзя удерживать финансирование «в заложниках».

«Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьёзны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках», — говорится в опубликованном заявлении Джейка Салливана.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51 при необходимых 60 голосах для принятия решения.

Украина запросила у США системы ПРО, истребители и вертолёты.

В перечень украинцы включили системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.