Улан-Удэ, 7 декабря, 2023, 06:26 — ИА Регнум. В аэропорту города Улан-Удэ произошло возгорание левого двигателя грузового самолёта авиакомпании «Авиастар» Ту-204. По факту авиапроисшествия организована проверка, сообщила 7 декабря пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ Аэропорт Байкал, Улан-Удэ

Инцидент произошёл утром. Судно выполняло грузовой рейс по маршруту Улан-Удэ — Чжанчжоу. На борту находилось пять членов экипажа. В результате экстренной посадки самолёта пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.

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Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что 7 декабря в международном аэропорту Байкал города Улан-Удэ загорелся двигатель грузового самолёта. В результате самолёт сбросил топливо и успел совершить посадку. Все службы аэропорта были приведены в готовность. Причину возгорания определит комиссия, подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2022 года в Дели загорелся двигатель самолёта во время взлёта. Рейс частной авиакомпании IndiGo в Бангалор прекратили. 177 пассажиров пересадили на другой борт. Никто не пострадал.