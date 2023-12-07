Вашингтон, 7 декабря, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Заседание транслировалось на сайте верхней палаты законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.

Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

Лидер демократов Чак Шумер в последний момент переголосовал на «против», чтобы в последствии вновь вынести законопроект на рассмотрение.

Как сообщало ИА Регнум, член верхней палаты Конгресса Митт Ромни 5 декабря заявил, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.

По словам главы Белого дома Джо Байдена за действиями Вашингтона наблюдает весь мир. Союзники вряд ли продолжат оказывать поддержку Украине без нового финансирования со стороны Америки. 6 декабря в ходе своего спецобращения Байден призвал конгрессменов срочно утвердить запрос на выделение дополнительных средств на поддержку Украины.