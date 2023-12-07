Канберра, 7 декабря, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Австралия ввела финансовые санкции в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, Следственного комитета России, судов и Генеральной прокуратуры, сообщила 7 декабря пресс-служба австралийского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Поводом для введения санкций в Австралии назвали причастность к отравлению Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) троих сотрудников ФСБ. Также в список попали десять россиян, которые связаны с арестом, судом и вынесением приговора Кара-Мурзе.

В МВД Австралии уточнили, что под санкции попали первый зампредседателя СКР Эдуард Кабурнеев, зампредседателя СКР Сергей Горяйнов и Елена Леоненко, заместитель руководителя Главного следственного управления СКР Денис Колесников.

Также ограничения действуют в отношении сотрудников ФСБ: Константина Кудрявцева, Александра Самофала и Валерия Сухарева.

Кроме того, санкционные список Австралии пополнили заместитель министра юстиции Олег Свириденко, следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин, судьи Елена Ленская, Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, прокурор Борис Локтионов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля Московский городской суд приговорил журналиста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. По решению суда публицисту назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком на семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

Его обвинили в госизмене и распространении фейков про российскую армию.