Варшава, 7 декабря, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Один из польских министров рассказал, что в марте 2022 года во время поездки на Украину встретил британский спецназ. С его слов об этом в своей книге написал журналист Збигнев Парафьянович.

U.S. Army Британские солдаты

В книге «Польша в состоянии войны» автор описал момент встречи британцев на Украине через месяц после начала СВО.

«Элитные британские солдаты были тайно переброшены в зону боевых действий без уведомления парламента и принимали участие в операции, а не просто в тренировках», — цитирует издание Declassified UK.

По словам польского министра, имя которого не раскрывается, он передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром. Когда был пройден последний украинский блокпост, ему сказали, что дальше двигаться он может только «на свой страх и риск».

«Ну, и кого мы встретили следующим? Украинских солдат и… британский спецназ. В форме. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами. Они отслеживали цели. Они узнавали об этой войне. Такой радар отслеживает, где падают миномётные или ракетные снаряды и производится выстрел», — рассказал чиновник.

Издание направило запрос на комментарий в минобороны Великобритании, но получило отказ.

Автор рассказал, что на Украине в то время находились 50 элитных британских военнослужащих, ссылаясь на утечку разведданных США. Это в три раза больше, чем у любого другого союзника Киева.

Как сообщало ИА Регнум, британский наёмник Кристофер Перриман, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в зоне спецоперации в результате артиллерийского удара.

Он попал под обстрел во время своей первой миссии с новым подразделением. Перриман поступил на военную службу в 16 лет, успев побывать в Ираке и Косово. В британских войсках он выполнял задачи снайпера.