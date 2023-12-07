Вашингтон, 7 декабря, 2023, 03:19 — ИА Регнум. США и Украина договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений, а также об обмене техническими данными, сообщила 6 декабря пресс-службу Пентагона.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден, военная помощь, Украина и США

В заявлении ведомства говорится, что министр обороны США Ллойд Остин утверждал о необходимости укрепления военно-промышленной базы Украины как для её поддержки во время военных действий, так и для усиления национальной мощи страны, сдерживания в долгосрочной перспективе.

Партнёрство Украины с иностранными производителями, по словам шефа Пентагона, позволит выпускать запчасти там, где это необходимо и скорейшему возвращению военной техники на фронт.

Как сообщало ИА Регнум, США с Украиной надолго, заявил на фоне задержки в утверждении нового запроса о помощи Киеву шеф Пентагона Ллойд Остин. Он напомнил, что порядка $27 млрд средств из предыдущей помощи Киеву были инвестированы в различные американские штаты в рамках контрактов на производство оружия для Украины.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 3 декабря признал, что Украина не способна самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией. Страна готова идти до конца, но при совместном с западными союзниками технологическом рывке, сказал он.

Украинская оборонная промышленность остаётся одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.