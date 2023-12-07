Токио, 7 декабря, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Власти Японии до конца 2023 года введут дополнительные санкции в отношении тех, кто, как они считают, помогают России их обходить. Такой шаг анонсировал японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.

Rs1421 Здание МИД Японии

В сообщении отмечается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен ввести рестрикции в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, страны G7 намерены ввести с 1 января 2024 года запрет на российские алмазы.

Информация о введении новых санкций в отношении импорта алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, «не новость». Тема обсуждалась давно, поэтому компании, которые работают в этой сфере, осознают все риски. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.