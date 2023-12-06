Хмельницкий, Украина, 7 декабря, 2023, 02:54 — ИА Регнум. В ночь на 7 декабря были слышны взрывы в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

«На фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы», — сообщил украинский телеканал.

Замглавы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин заявил, что в регионе работают средства ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 7 декабря воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Винницкой областях. Сирены предупредили население об опасности с воздуха в 00:51 по местному времени.

ВСУ обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил 6 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.