Париж, 7 декабря, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии президента России Владимира Путина встретили с особыми почестями, констатировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Claude Truong-Ngoc Флориан Филиппо

«При этом визит российского лидера состоялся на фоне утверждений, что Москва «изолирована на международной арене» и стала «жертвой ужасных санкций Евросоюза», — написал он.

Политик назвал эти утверждения глупостью. Он также призвал власти к полной и быстрой смене курса.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры, на которых обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, сотрудничество в рамках ОПЕК+. Делегации обеих стран провели «детальную сверку часов» в экономическом, инвестиционном взаимодействии, культуре, обмене опытом.

Переговоры Путина и саудовского принца в формате тет-а-тет продлились более трёх часов. В начале беседы российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ходе переговоров с Путиным выразил готовность приехать с визитом в Россию.