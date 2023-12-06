В Невадском университете Лас-Вегаса мужчина открыл стрельбу, есть погибшие
Reuters: в университете Лас-Вегаса мужчина открыл стрельбу, есть погибшие
Лас-Вегас, США, 7 декабря, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Полицейские Лас-Вегаса в США расследуют инцидент со стрельбой 6 декабря в кампусе Невадского университета, в результате которой пострадали не менее трёх человек. О происшествии сообщает сообщает Reuters.
По предварительным данным, стрельбу открыл мужчина, причина — не известна.
Также сообщается, что подозреваемый был обнаружен мёртвым.
По информации издания, очевидцы слышали не менее 7-8 громких выстрелов. Также по уточнённым данным, три человека погибли. Есть вероятность, что количество пострадавших больше.
Силовики работают на месте происшествия. Кампус закрыт.
По сообщениям издания, полной информации о ситуации пока нет.
Как сообщало ИА Регнум, число случаев массовой стрельбы в Соединённых Штатах за текущий год достигло 38, это является самым большим показателем за всё время ведения статистики с 2006 года. Наиболее масштабный случай произошёл в городе Льюистоне штата Мэн, тогда мужчина с психическими проблемами застрелил в баре и боулинг-клубе 18 человек и ранил 13 посетителей.
В США за последние пять лет зарегистрировали примерно 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет, говорится в отчете исследовательского проекта K-12 School Shooting Database, который собирает информацию о таких случаях.