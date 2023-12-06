Киев, 7 декабря, 2023, 02:01 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 7 декабря воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Винницкой областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили население областей об опасности с воздуха в 00:51 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Потери украинской армии составили до 140 военных. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 6 декабря.

ВСУ обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил 6 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.