Вашингтон, 7 декабря, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Власти США должны сделать выбор — или продолжать поддерживать Украину деньгами, или позже заплатить кровью американцев. В этом признался журналистам координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Чиновник считает, что выбор очевиден — рисковать жизнью американцев не стоит.

«Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», — резюмировал Джон Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, Джон Кирби высказал мнение о том, что есть вероятность «вовлечения» военных в случае победы России над Украиной.

В том случае, если «Путин одержит стратегическую победу на Украине», ВС США «очень вероятно, должны будут вовлечься», заявил Кирби.

При этом он пояснил, что такие действия американские военные предпримут, если Россия после победы в спецоперации выступит против одного из союзников США по НАТО.

Союзники Украины вряд ли продолжат оказывать поддержку без нового финансирования США, заявил 6 декабря американский президент Джо Байден в ходе своего спецобращения.