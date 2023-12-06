Одинцово, Московская область, 7 декабря, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Жители коттеджного посёлка в Московской области видели и разговаривали утром с убитым позднее экс-депутатом Верховной рады Украины Ильёй Кивой, рассказал 6 декабря журналистам очевидец по имени Андрей.

Иван Шилов ИА Регнум Илья Кива

«Товарищ мой с утра видел, ещё в 10:00, здесь хорошая территория, прогуливались они вместе, поздоровались с тем человеком», — произнёс он.

Очевидец подчеркнул, что на территорию посёлка постороннему человеку практически невозможно проникнуть. Сам мужчина приехал сюда в гости к своему другу.

По словам Андрея, Кива проживал в гостинице на территории посёлка. Трудно сказать, как убийца смог попасть сюда, добавил он.

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Как сообщало ИА Регнум, днём 6 декабря окровавленное тело Кивы было обнаружено лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в подмосковной деревне Супонево. Ещё утром в посте собственного канала политика появлялись призывы к борьбе с режимом Зеленского.

«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблён для таких поступков», — писал Кива.

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Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал мировое сообщество осудить убийство Ильи Кивы, иначе это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине.