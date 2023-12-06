Одинцово, Московская область, 7 декабря, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Жители коттеджного посёлка в Московской области видели и разговаривали утром с убитым позднее экс-депутатом Верховной рады Украины Ильёй Кивой, рассказал 6 декабря журналистам очевидец по имени Андрей.

Иван Шилов ИА Регнум
Илья Кива

«Товарищ мой с утра видел, ещё в 10:00, здесь хорошая территория, прогуливались они вместе, поздоровались с тем человеком», — произнёс он.

Очевидец подчеркнул, что на территорию посёлка постороннему человеку практически невозможно проникнуть. Сам мужчина приехал сюда в гости к своему другу.

По словам Андрея, Кива проживал в гостинице на территории посёлка. Трудно сказать, как убийца смог попасть сюда, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, днём 6 декабря окровавленное тело Кивы было обнаружено лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в подмосковной деревне Супонево. Ещё утром в посте собственного канала политика появлялись призывы к борьбе с режимом Зеленского.

«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблён для таких поступков»,писал Кива.

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал мировое сообщество осудить убийство Ильи Кивы, иначе это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине.