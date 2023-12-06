Вашингтон, 7 декабря, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказал мнение о том, что есть вероятность «вовлечения» американских военных в случае победы России над Украиной.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Кирби сказал 6 декабря журналистам, что в том случае, если «Путин одержит стратегическую победу на Украине», ВС США «очень вероятно, должны будут вовлечься».

При этом он пояснил, что такие действия американские военные предпримут, если Россия после победы в спецоперации выступит против одного из союзников США по НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, СВО продолжается, для России главное — достижение поставленных целей. На данном этапе результаты российских военных на поле боя говорят о поражении украинской армии и неизбежности победы ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Союзники Украины вряд ли продолжат оказывать поддержку без нового финансирования США, заявил 6 декабря американский президент Джо Байден в ходе своего спецобращения.