Эр-Рияд, 7 декабря, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Информация о введении новых санкции в отношении импорта алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, «не новость», тема обсуждалась давно, поэтому компании, которые работают в этой сфере, осознают все риски. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что компании используют инструмент ограничения уровня рисков, пытаются хеджировать их.

«Санкции по алмазам — это не новость. Наши компании прекрасно отдают отчёт себе в тех рисках, которые перед ними стоят, и естественно пытаются хеджировать эти риски», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА Регнум, страны G7 намерены ввести с 1 января 2024 года запрет на российские алмазы.

Санкции против российских алмазов только повысят их стоимость на мировом рынке. Об этом 15 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

По необработанным алмазам Россия является экспортёром №1 в мире. Основные покупатели — Бельгия, ОАЭ и Индия. Последняя за 2023 год выкупила рекордное количество этих российских драгоценных камней на сумму более 200 млн долларов.

Минфин РФ предупредил, что санкции в отношении российских алмазов могут масштабно исказить рынок этих драгоценных камней.