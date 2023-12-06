Абу-Даби, 7 декабря, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Президенты России и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи обменялись подарками, рассказал 6 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

«Протокольный обмен подарками был, да. Путин подарил картину, где изображён президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а Путину подарили мозаику», — уточнил он.

После визита в ОАЭ российская делегация во главе с Путиным направилась в Саудовскую Аравию. Здесь поездка имела рабочий статус, поэтому обмен подарками не предусматривался, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, для переговоров с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет. Основная часть переговоров, кроме протокольной беседы в начале, прошла за закрытыми дверями.

Перед поездкой в Кремле уточняли, что переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня, а также палестино-израильскому конфликту.

После визита в ОАЭ Путин отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили взаимодействие в многосторонних форматах. Особое внимание уделялось вопросам энергетики.

Политолог, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк назвал визит Путина на Ближний Восток свидетельством упадка США. Москву по-прежнему уважают и хотят заручиться её поддержкой, отметил эксперт.